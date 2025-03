Grande Impero, alla CEO Antonella Rizzato il premio “RomaRose”

Roma, 10 mar. – Nuovo riconoscimento per Antonella Rizzato (CEO di Grande Impero), che ha ricevuto a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il Premio “RomaRose”.L’evento, giunto alla sua quarta edizione e promosso dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina, nella persona della Dottoressa Svetlana Celli, vuole celebrare il talento, l’umanità e il coraggio delle donne, ribadendo e rafforzando l’impegno per promuovere concretamente la parità di genere, a partire dalle istituzioni.Antonella Rizzato – che è stata premiata alla presenza delle più alte autorità cittadine come il sindaco Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini e il questore Roberto Massucci – ha ricevuto il riconoscimento dall’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e ciclo rifiuti di Città Metropolitana di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, per l’intensa attività imprenditoriale che l’ha condotta ad un’attività di eccellenza. Proprio insieme a Roma Capitale da poco è stato presentato il progetto del “Pane del Giubileo” che, ancora una volta, vede protagonista Grande Impero come pane dedicato all’Anno Giubilare e in vendita dal 10 marzo.”Ricevere questo premio – ha detto Antonella Rizzato – è per me un grande onore e un’importante conferma del valore, dell’impegno, della passione e della determinazione nel mondo imprenditoriale. Questo riconoscimento non è solo un traguardo personale, ma un simbolo del contributo che ogni donna può offrire alla crescita e all’innovazione del nostro Paese. Dedico questo premio a tutte le donne che ogni giorno affrontano sfide con coraggio e determinazione, con l’auspicio che il cammino verso la parità di genere continui a essere sempre più concreto e tangibile. Ringrazio gli organizzatori dell’evento e tutte le istituzioni presenti per aver voluto valorizzare l’impegno femminile in ogni ambito della società”.Tante altre le personalità premiate in questa edizione 2025 di RomaRose. Alcuni nomi: l’arbitro professionista Manuela Nicolosi; Maria Bianca Farina, ex presidente ANIA; Cristina Costarelli, presidente ANP; Suon Rebecca Nazzaro, Direttore Opera Romana Pellegrinaggi; Alma Manera, soprano; Maddalena Cialdella, giustizia e sociale, e tanti altri.