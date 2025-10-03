Grande successo per l’Italian Renault 4 Festival

ROMA (ITALPRESS) – L’atmosfera unica delle colline senesi ha accolto oltre 150 equipaggi provenienti da tutta Italia e da ogni angolo d’Europa: Norvegia, Svezia, Irlanda, Inghilterra, Spagna, Croazia, Macedonia del Nord, Olanda, Svizzera, Austria, Francia, Germania, Serbia. A rendere l’evento ancora più speciale, la partecipazione di un club arrivato persino dall’Algeria, testimonianza della passione globale per Renault 4. Un incontro internazionale, un viaggio di ricordi ed emozioni che ha unito generazioni di appassionati in un clima di festa, amicizia e condivisione. L’entusiasmo è già proiettato al futuro: il prossimo appuntamento sarà nel 2027 e promette di essere ancora più straordinario.

– foto: ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).