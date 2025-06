Gravina “Nuovo ct? Stiamo studiando, vogliamo capire se c’è progetto nuovo”

ROMA (ITALPRESS) – “Nuovo ct? Non abbiamo novità, l’unica novità è che stiamo studiando. Continuiamo a pensare, abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo utilizzarli tutti, perché, al di là dei nomi, vogliamo capire se ci può essere un progetto nuovo, che richiede qualche riflessione più approfondita”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della firma del protocollo tra la federazione e la Guardia di Finanza. Su Luciano Spalletti, Gravina ha parlato di “grande amarezza, perché il nostro mondo vive anche di sentimenti. Con lui ho un rapporto splendido, che si è rafforzato ancora di più in questi giorni. Sono amareggiato non solo perché è andato via, ma anche perché è stato vittima e destinatario di una serie di attacchi. La Nazionale, per noi, è fondamentale, è vita, però abbiamo tanti impegni. All’interno della Nazionale c’è la confluenza di tantissime attività che riguardano i club, le leghe, i campionati. Le condizioni non solo psichiche ma anche mediche del gruppo, in questo raduno, purtroppo ha segnato un momento di grande criticità”.

Sul protocollo firmato dalla Figc e dalla Guardia di Finanza, Gravina ha aggiunto: “Per me è motivo di soddisfazione e piacere apporre la firma su questo memorandum che qualifica il lavoro della Federazione. Un percorso meditato, importante, affinato nell’arco del tempo. Il senso di questo accordo è insito nel rapporto di grande rispetto per le attività che si svolgono all’interno del nostro Paese. Il rapporto e il rispetto di questi impegni richiede una grande collaborazione tra tutte le istituzioni del nostro Paese. Ringrazio ancora una volta la Guardia di Finanza, che non ha mai fatto mancare il supporto”. Un rapporto che si tradurrà in “licenze molto più severe e controlli molto più rigidi, con un’accelerazione dei tempi, come dimostra il famoso caso Brescia, in cui, in meno di 48 ore, è stato definito un caso significativo – aggiunge -. Significativo perché testimonia l’impatto sociale. Sono convinto che, anche grazie al supporto e allo stimolo del ministro Giorgetti e all’attività dell’Agenzia delle Entrate, renderemo un servizio migliore non solo al mondo del calcio, ma a tutto il Paese”.

