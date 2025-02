Guglielmi Rent, modello del noleggio a lungo termine

Roma, 07 feb. (askanews) – Il noleggio a lungo termine è ormai la nuova frontiera del mondo automobilistico, con un mercato che nel 2023 ha raccolto oltre 700 mila contratti, generando un aumento del 15% sull’anno precedente. In questo mercato si inserisce Adriano Guglielmi, CEO e Founder della Guglielmi Rent, modello di riferimento nel panorama italiano del noleggio a lungo termine. Con un volume d’affari generato in tre anni per le case automobilistiche di quasi 125 milioni di euro, grazie alla vendita di veicoli destinati al noleggio, ha sviluppato un modello che unisce innovazione, sostenibilità e opportunità per investitori e affiliati. Abbiamo parlato con Adriano Guglielmi, CEO e Founder Guglielmi Rent: “La visione è stata quella che mette l’auto come strumento di mobilità, che integri servizi di qualità per semplificare quello che è poi la vita quotidiana e lavorativa. Agli inizi Guglielmi Rent ha avuto difficoltà perché i clienti, parliamo di dieci anni fa, i clienti erano molto scettici, non utilizzavano il prodotto noleggio a lungo termine. Però con il tempo si sono ricreduti, perché? Perché noi abbiamo fatto capire che l’auto non è un immobile, non è un appartamento, perde valore nel tempo”.Il piano industriale dell’azienda prevede di incrementare ulteriormente la propria capacità contrattuale, puntando a 1.600 contratti annui entro il 2025, grazie ad un’espansione della rete diretta e franchising.”Attualmente Guglielmi Rent è presente in 20 città italiane con 15 point in franchising e 5 point diretti. Non c’è una formula magica per selezionare i nostri nuovi partner, abbiamo una piccola selezione, c’è un incaricato che fa una piccola intervista, ma quello che andiamo a vedere poi i punti fondamentali sono la visione, l’intraprendenza, la passione, la caparbietà”. Attenzione particolare anche alla sostenibilità con un’ampia scelta di veicoli ibridi ed elettrici, per andare incontro a quelle che sono le nuove esigenze del mercato e del sistema green. “Effettivamente c’è molto scetticismo, perché c’è un dubbio che cosa prendo e che cosa non prendo. Allora noi proponiamo soluzioni test di 12 mesi per testare esperienza ad uso e tecnologia, questo è molto gradito ai nostri clienti”.Guglielmi Rent si posiziona come leader nel settore, con una strategia basata su innovazione, sostenibilità e opportunità di crescita per tutta la filiera dell’automotive anche in un periodo complesso come quello attuale.