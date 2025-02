Haaser oro nel gigante ai Mondiali, De Aliprandini chiude nono

SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Raphael Haaser vince la medaglia d’oro nello slalom gigante di Saalbach, valido per i Mondiali di sci alpino 2025. L’austriaco taglia il traguardo in 2’39″71 e risale quattro posizioni rispetto alla prima manche battendo la concorrenza degli svizzeri. Miglior risultato di carriera in gigante per Haaser, che prima dei Mondiali non era mai entrato in top 5 di disciplina. Argento a Thomas Tumler (+0″23) e bronzo a Loic Meillard (+0″51). Il grande favorito Marco Odermatt è quarto a 0″58. Buona prova di Marco Schwarz che conclude in quinta posizione a 0″78. Male Timon Haugan. Il norvegese non conferma il miglior tempo della prima manche ed è settimo a 1″00 dalla vittoria. Luca De Aliprandini non riesce a tenere il passo dei top, ma centra una buona top ten (9° a 1″03). Bene Giovanni Franzoni, 20° a 2″02, che si mette dietro Alex Vinatzer, 21° a 2″08. Filippo Della Vite è 24° a 3″10. Cadute per Eduard Hallberg, Joan Verdu e Alexander Steen Olsen.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).