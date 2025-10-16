Hamilton “Horner in Ferrari? Voci che non aiutano, non so da dove vengono”

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Chris Horner in Ferrari? Non so da dove escano queste voci, credo che siano una distrazione per il team. Il team ha chiarito la posizione per il futuro, io, Vasseur e Leclerc stiamo lavorando duramente. Queste cose non sono d’aiuto, tutti in fabbrica lavorano con impegno. Queste voci possono essere una distrazione, per me è una questione di mantenere la concentrazione sull’obiettivo e costruire la vettura del prossimo anno. stiamo già avendo tante riunioni per garantire che la direzione che stiamo prendendo sia quella giusta”. Così Lewis Hamilton (Ferrari) nella conferenza stampa alla vigilia del GP degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento della stagione di F1.

“Non possiamo avere aspettative se non quella che daremo tutto e continueremo a migliorare – ha aggiunto -. Credo che ci siano aspetti positivi da ogni weekend ma anche cose da migliorare. Ho passato del tempo riesaminando le cose da migliorare, penso che potremmo fare un passo avanti estraendo di più dalla macchina. Guardo alle prossime gare come dei ‘test’ – conclude -, perché ci sarà da continuare a imparare e migliorare. Dobbiamo continuare a lavorare per prendere quello che funziona e lasciare da parte quello che non funziona”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).