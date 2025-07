Hamilton torna a casa “Speciale correre a Silverstone con la Ferrari”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Quello di Silverstone non potrà mai essere un Gran Premio come tutti gli altri. E correrlo quest’anno da pilota Ferrari lo renderà ancora più speciale. Lewis Hamilton torna a casa, su una pista storica per il circus e dove il sette volte campione del mondo ha vinto già nove volte in carriera, l’ultima un anno fa in Mercedes. “Silverstone è da sempre molto più di un circuito per me – confessa – Qui ho vissuto alcuni dei momenti più indimenticabili della mia carriera, con il pubblico sempre al mio fianco. Arrivare qui per la prima volta con la tuta Ferrari è qualcosa di davvero speciale. Ho scritto tante pagine bellissime della mia storia su questa pista, e per me adesso è molto importante scrivere questo capitolo insieme a Ferrari. Sono orgoglioso di vestirmi di rosso qui, e non vedo l’ora di provare di nuovo quell’energia incredibile che solo il pubblico di Silverstone sa dare”. Dal punto di vista tecnico, “ci sono alcune sezioni che sono davvero speciali, ma Copse e poi Maggots e Becketts sono qualcosa di unico. Questo tratto è velocissimo e quando fai tutto alla perfezione ti sembra davvero di volare. Ma ciò che rende Silverstone davvero speciale per me è l’atmosfera”.

“C’è una ragione se sono salito sul podio così tante volte qui, ed è l’amore dei tifosi – sottolinea ancora Hamilton – Dalla mia prima vittoria nel 2008, fino alla nona, dell’anno scorso, il pubblico è sempre stato con me, e ovunque io sia in pista, riesco a sentire la loro energia dall’abitacolo”. E proprio a quei tifosi che sognano magari un futuro nel motorsport, il pilota anglo-caraibico dà il suo personale consiglio: “Trova ciò che ti appassiona e inseguilo con determinazione. Fai tante domande, prenditi il tuo tempo e impara dagli errori. Tutti possiamo cadere, ma è il modo in cui ci rialziamo che ci definisce. Non bisogna mollare mai”.

La Ferrari si presenterà in Gran Bretagna forte del podio ottenuto da Leclerc in Austria e del quarto posto dello stesso Hamilton, a conferma che il lavoro fatto a Maranello sta andando nella giusta direzione. “Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica scorsa, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo anche per l’appuntamento che ci attende – le parole del team principal Fred Vasseur – Abbiamo visto quanto sia importante curare ogni aspetto del weekend per ottenere una prestazione solida e, come sempre, ci concentreremo su noi stessi con l’obiettivo di mettere insieme un altro fine settimana pulito”.

“Questa è la gara di casa di Lewis e sarà particolarmente motivato a fare bene, anche grazie all’enorme sostegno che riceve sempre qui – chiosa il dirigente della Rossa – Non vedo l’ora di essere in pista insieme a tutta la squadra: l’atmosfera di Silverstone è sempre speciale”.

