“Hooligan” è il nuovo singolo di Federica Abbate

Milano, 13 ott. (askanews) – Un amore che non conosce logica, che ti travolge senza chiedere permesso e ti fa schiantare contro un muro. È questa l’anima di “Hooligan” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Federica Abbate, fuori venerdì 17 ottobre in radio e in digitale.

Federica, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana, compie un nuovo passo nel suo percorso, confermando la sua cifra artistica e la capacità di trasformare in musica le emozioni più autentiche.

Dopo il singolo “Tilt”, con “Hooligan” Federica mostra una nuova sfumatura di sé: energica, istintiva, libera. Una vocazione che non si spegne, la stessa che da sempre alimenta il suo rapporto passionale con la musica. Hooligan è quell’energia viscerale che non si può controllare, quella scintilla che porta a rischiare tutto, senza mai rinunciare.

«Hooligan è una canzone d’amore passionale, il motore primario è il desiderio, e tra il desiderante e l’oggetto del desiderio c’è un moto continuamente discontinuo. È una sorta di rincorsa continua che non raggiunge mai un punto di arrivo, ma mantiene uno stato di perenne instabilità e dinamismo – dichiara l’artista – È un tipo di amore “cieco”, totalmente trascinato dall’emotività, dove la parte logica e razionale quasi non interviene… un istinto viscerale quasi simile a quello materno. È lo stesso sentimento che ho sempre provato per la musica, parte fondamentale della mia identità».

Ad accompagnare il singolo, una cover grafica il cui colore chiave è il blu elettrico, simbolo di forza magnetica ed esplosiva: un’istantanea che porta alla luce la Federica più potente, quella che esce dai confini del pianoforte e si lascia guidare dall’istinto.

Federica Abbate, penna multiplatino della musica italiana, è nata e cresciuta a Milano. Il suo percorso artistico mescola urban e pop, creando sonorità fresche e originali. Ha conquistato il pubblico con la sua scrittura, collaborando con artisti come Elodie, Emma, Fedez, Geolier, Laura Pausini, Irama, Rocco Hunt, Massimo Pericolo e tanti altri. La consacrazione è arrivata nel 2015 con il brano “Roma-Bangkok” di Baby K feat. Giusy Ferreri, risultato il più venduto in Italia in quell’anno (certificato Diamante).