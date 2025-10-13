Hyundai e PlusAI premiate da “Time” per camion XCIENT

ROMA (ITALPRESS) – Il camion pesante autonomo XCIENT Fuel Cell Classe 8 sviluppato da Hyundai e PlusAI è stato nominato tra le “Best Inventions 2025” dalla prestigiosa rivista Time. Da oltre vent’anni, TIME omaggia la visione pionieristica con la sua celebre classifica annuale delle migliori invenzioni, mettendo in luce le innovazioni che trasformano e migliorano il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci spostiamo.

Nella selezione di quest’anno – che comprende 300 innovazioni rivoluzionarie – spicca il camion autonomo a idrogeno di Hyundai e PlusAI, premiato per il suo straordinario potenziale nel trasformare il futuro del trasporto sostenibile. Il camion premiato integra la collaudata piattaforma per autocarri pesanti XCIENT Fuel Cell Classe 8 di Hyundai, il primo camion alimentato a idrogeno prodotto in serie al mondo, con il conducente virtuale autonomo SuperDrive di livello 4 di PlusAI. La combinazione offre una soluzione all’avanguardia per il trasporto merci a lungo raggio, consentendo operazioni a emissioni zero e una maggiore efficienza logistica.

“Questo riconoscimento da parte di TIME è una testimonianza del potere dell’innovazione e della collaborazione” – ha affermato Chul Youn Park, Senior Vice President e Head of Global Commercial Vehicle and Light Commercial Vehicle Business Division di Hyundai Motor Company.

“E’ un vero onore essere stati premiati tra le Best Inventions di TIME, che celebra le innovazioni che plasmano un futuro migliore. Noi di Hyundai miriamo a contribuire alla creazione di un ecosistema di trasporto merci sostenibile e sicuro attraverso veicoli commerciali alimentati a idrogeno. Apprezziamo profondamente la nostra partnership con PlusAI, fondamentale per trasformare questa ambizione condivisa in realtà”.

“E’ un onore che TIME abbia riconosciuto la nostra collaborazione con Hyundai come una delle migliori invenzioni del 2025. Questo premio sottolinea la leadership di PlusAI come azienda tecnologica nativa dell’intelligenza artificiale. Il nostro sistema di guida autonoma è progettato da zero per offrire innovazione, mettendo sicurezza e scalabilità al centro. Combinando la piattaforma a celle a combustibile a idrogeno di Hyundai con il nostro software di guida autonoma all’avanguardia, stiamo stabilendo un nuovo punto di riferimento per il trasporto merci sostenibile e trasformativo” ha aggiunto David Liu, CEO e Co-founder di PlusAI.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).