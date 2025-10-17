Hyundai Ioniq 9 ora disponibile anche a noleggio

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai amplia la propria offerta per il mercato italiano introducendo una proposta di Hyundai Renting per IONIQ 9, per clienti privati, professionisti e aziende. Presentata di recente alla stampa nazionale, la nuova punta di diamante della gamma elettrica Hyundai è un punto di riferimento nel mercato per comfort, qualità, spaziosità e innovazioni tecnologiche: è ora disponibile anche attraverso una formula di noleggio a lungo termine concreta, chiara, di qualità. Grazie a questa proposta, IONIQ 9 in allestimento Business è proposta con un canone mensile di 879 euro (IVA inclusa).

Il piano prevede una durata di 48 mesi, con anticipo di 9.500 euro (IVA inclusa) e una percorrenza complessiva di 60.000 km. Il canone include tutti i servizi fondamentali, garantendo un’esperienza di guida appagante e serena, in linea con le caratteristiche di IONIQ 9.

La formula contempla immatricolazione, messa su strada, consegna del veicolo, assicurazione RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale 24 ore su 24 e assistenza amministrativa, oltre a un set di gomme invernali. Inoltre, sono disponibili servizi opzionali come veicolo sostitutivo, sostituzione pneumatici e la possibilità di acquistare l’auto al termine del contratto. Maggiori dettagli sul noleggio Hyundai Renting sono disponibili alla pagina sul sito ufficiale Hyundai.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

