I film di IMAX visibili sulle vetture Mercedes-Benz con MBUX

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Sarà possibile guardare un film, magari di Spider-Man anche se sei a bordo di un’auto, in questo caso una Mercedes-Benz equipaggiata con MBUX di ultima generazione. E’ il frutto dell’accordo tra Sony Pictures Entertainment, IMAX Corporation, Mercedes-Benz e DTS Inc., consociata di Xperi Inc., che hanno annunciato che RIDEVU, il servizio di In-Car Entertainment di Sony Pictures Entertainment, renderà i contenuti IMAX Enhanced della library di Sony Pictures immediatamente disponibili dalla prossima estate a bordo delle automobili della stella a tre punte.

Questo servizio introduce un’esperienza di intrattenimento coinvolgente, portando da casa all’auto il più ampio catalogo di film IMAX Enhanced della library di Sony Pictures, tra cui “Venom: The Last Dance”, “Spider-Man: No Way Home” e “Uncharted”. IMAX Enhanced è l’unico modo per sperimentare l’immagine e il suono caratteristici dell’IMAX al di fuori di un teatro. RIDEVU offre film selezionati IMAX Enhanced con il rapporto d’aspetto ampliato (EAR), il processo DMR proprietario di IMAX e il suono DTS:X, disponibile in più lingue doppiate.

Il servizio RIDEVU di Sony Pictures Entertainment è disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania. E’ completamente integrato con alcuni OEM, tra cui Mercedes-Benz come primo OEM automobilistico globale. Offre l’accesso a migliaia di film da acquistare, noleggiare o guardare in streaming. Progettato per l’auto, RIDEVU collega i film di Sony Pictures con la sua tecnologia di streaming avanzata per creare un’esperienza di intrattenimento in auto unica nel suo genere. Con RIDEVU, i clienti possono godersi ore di intrattenimento sugli schermi integrati o su dispositivi iOS e Android, utilizzare Screen Manager per controllare facilmente la riproduzione su tutti gli schermi dallo schermo centrale e intrattenere i passeggeri con esperienze individuali o condivise su un massimo di sei schermi. Ai contenuti possono accedere il guidatore (solo se parcheggiato) e i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori.

Questa collaborazione unica sfrutta i punti di forza di tre pionieri dell’intrattenimento, SPE, IMAX e DTS, realizzando la loro visione condivisa da lungo tempo di creare esperienze di contenuti elevati, personalizzati e di qualità per gli utenti, sia a casa che in viaggio. “Portando avanti la collaborazione con IMAX, dimostriamo il nostro impegno costante nel fornire ai consumatori più esigenti esperienze coinvolgenti che trasformano ogni viaggio. Con l’offerta di contenuti IMAX Enhanced attraverso RIDEVU, mostriamo ciò che è possibile fare spingendo i confini della diffusione di contenuti e audio in auto, a partire dai modelli Mercedes-Benz che arriveranno quest’anno” ha detto Pete Wood, SVP, vendite digitali, distribuzione, SPE. “Siamo entusiasti di avvicinare i fan di IMAX ai loro film preferiti attraverso esperienze fortemente immersive in auto. Questa collaborazione con Sony Pictures Entertainment mette in evidenza il nostro impegno per la qualità e l’innovazione di alto livello, per un’esperienza di intrattenimento in auto davvero elevata che offre il meglio di IMAX oltre le mura domestiche” ha detto Vikram Arumilli, SVP e GM, Streaming e Tecnologia di consumo, IMAX

“Stiamo portando la nostra esperienza sonora più coinvolgente direttamente all’interno dell’automobile, in un modo mai visto prima. Con questa collaborazione non ci limitiamo a fornire un’esperienza audio di qualità, ma contribuiamo a colmare il divario tra casa e veicolo, offrendo un intrattenimento personalizzato dove i consumatori lo desiderano” ha dichiarato

Bill Neighbors, responsabile dei contenuti di Xperi. “Con l’IMAX Enhanced e l’audio DTS all’interno del RIDEVU di Sony Pictures Entertainment, aggiungeremo una nuova ed entusiasmante dimensione alla visione dei film a bordo di una Mercedes-Benz. I nostri schermi HD di grande formato offrono ai nostri clienti il miglior posto a sedere della casa, riempiendo l’abitacolo di colori vibranti e di un suono coinvolgente, proprio come in una sala cinematografica” ha concluso Magnus O’stberg, Chief Software Officer, Mercedes-Benz. Con RIDEVU, i clienti possono godere un’esperienza di intrattenimento in auto al top della categoria, con l’accesso a migliaia di ore di film da acquistare, noleggiare o guardare. Al CES, allo stand 5840 di Xperi, presso il Las Vegas Convention Center (LVCC) West Hall, è possibile testarlo al volante di una Mercedes-Benz Classe E.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).