I fratelli Berrettini agli ottavi ad Acapulco

ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – I fratelli Berrettini agli ottavi dell’”Abierto Mexicano Telcel” (ATP 500 – montepremi 2.013.940 dollari) di scena sul cemento all’aperto di Acapulco. Il ritiro dei rispettivi avversari permette a Matteo e Jacopo di avanzare nel torneo messicano. Matteo, numero 24 del mondo, ha giocato e vinto sette game prima che lo slovacco Alex Molcan, numero 57 del mondo, abbandonasse la partita per un infortunio al polso sul punteggio di 6-0, 1-0 per l’azzurro. Prossimo avversario lo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che ha eliminato il francese Adrian Mannarino, imponendosi 5-7, 6-3, 6-4. Festeggia anche Jacopo Berrettini, che ottiene la sua prima vittoria ATP in carriera. Numero 852 del mondo, ha superato Oscar Otte (78esimo nel ranking). Il tedesco, che ha accusato un problema al ginocchio e ha chiesto un medical time out nel corso del tie-break del secondo set, si è ritirato quando era sotto 3-6, 7-6(3), 2-1. Agli ottavi, il minore dei fratelli Berrettini affronterà Alex De Minaur, numero 24 del mondo, che ha regolato 6-1, 6-2 il messicano Rodrigo Pacheco Mendez, numero 1244.

Niente da fare, invece, per Luciano Darderi, sconfitto nell’ultimo turno di qualificazioni da Jacopo Berrettini, ma ripescato come lucky loser per il forfait di Carlos Alcaraz, vittima di un infortunio muscolare alla coscia destra secondo quanto annunciato dallo stesso spagnolo, numero 2 del mondo. L’italiano è stato battuto 6-4, 6-2 da Mackenzie McDonald, numero 62 Atp.

ALTRI RISULTATI PRIMO TURNO:

Nuno Borges (Por) b. Nick Chappell (Usa) 6-3, 7-6 (3)

Brandon Nakashima (Usa) b. Daniel Altmaier (Ger) 6-3, 3-6, 6-1

