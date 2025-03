IA e Innovazione Digitale: strumenti per guidare il cambiamento

Roma, 15 mar. – Parlare di Intelligenza Artificiale significa parlare di innovazione e progresso. Significa guardare al futuro con una nuova prospettiva. Oggi, l’evoluzione tecnologica rappresenta una leva strategica per accelerare l’innovazione e migliorare l’efficienza dei processi aziendali. Tuttavia, ciò che fa davvero la differenza è l’utilizzo consapevole di questi strumenti per generare un impatto positivo, non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali.L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ci indica la strada verso un futuro più sostenibile e responsabile, ponendo l’accento su tre pilastri fondamentali:Sociale, attraverso l’inclusione e il rispetto dei diritti umani Ambientale, tramite la riduzione dell’impatto sul pianeta Governance, con una gestione trasparente, basata su dati e orientata al capitale umano Oggi, non bastano più dichiarazioni di intenti: servono azioni concrete e misurabili. Ed è proprio qui che l’Intelligenza Artificiale gioca un ruolo chiave, integrando strumenti in grado di analizzare e monitorare l’efficacia delle strategie aziendali e di fornire dati oggettivi e trasparenti da condividere con i propri stakeholder.Questa evoluzione è fondamentale per connettersi con le nuove generazioni i futuri consumatori, elettori e opinion leader sempre più attenti ai valori di sostenibilità, inclusione e governance etica.L’innovazione digitale e l’Intelligenza Artificiale sono ormai veri e propri alleati strategici per costruire un futuro più virtuoso, sostenibile e responsabile. Così Francesco Di Ciommo Presidente di FDC Consulting Digital ESG Società Benefit allo Europe Experience nel corso della conferenza promossa da Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori intitolata “Intelligenza Artificiale: Una Rivoluzione nel Mondo del Lavoro, opportunità e sfide nell’Era dell’Automazione”