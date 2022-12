Idee regalo con la Mini Lifestyle Collection

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Mini Lifestyle Collection 2022 è una possibilità di trovarfe idee regalo per la famiglia, gli amici o per la propria lista dei desideri. Per molte persone, viaggiare per andare a trovare parenti e amici è una parte importante del periodo natalizio. Per assicurarsi che abbiano tutto il necessario a bordo, i fan di Mini troveranno molti pratici aiuti per quando sono in viaggio. La collezione attuale comprende la borsa a tracolla mini Two Tone per riporre in modo sicuro gli oggetti di valore, il comodo Mini Cabin Trolley e la borsa da viaggio Mini Two Tone per il bagaglio a mano quando si viaggia. I piccoli avventurieri si spostano in tutta comodità con il Kids Trolley in Chili Red. In viaggio, il Mini Scooter, il Mini Tricycle o il velocissimo Mini Baby Racer sono un modo divertente per esplorare i dintorni. Se tra i regali c’è una Mini Cooper in miniatura, il sogno di guidarne una inizia proprio sotto l’albero di Natale.

La nuova linea di abbigliamento dallo stile moderno offre tanti spunti per i regali e farà una bellissima figura sotto ogni albero di Natale. La Graphic Wordmark T-Shirt, ad esempio, combina una vestibilità comoda con il colore di base salvia e i tipici elementi di design Mini. Lo stesso colore è utilizzato per la nuova felpa con cappuccio Striped Binding Zip, con un motivo a righe lungo il bordo del cappuccio e un logo Mini Wing bianco. Tutti i capi di abbigliamento sono disponibili in diverse taglie, sia per donna che per uomo. Con la Wordmark Circle Zip Hoodie Kids, i più piccoli brilleranno come l’albero di Natale con il loro nuovo capo d’abbigliamento preferito. I colorati bavaglini Mini Graphic, disponibili in un set da 3, proteggeranno dalle macchie durante le feste.

La tazza Mini Graphic è la scelta più adatta per chi non vuole uscire di casa nei giorni di gelo. E’ perfetta per trascorrere una serata intima con una cioccolata calda e un buon libro accanto al camino. In questo scenario invernale, accanto al fuoco, si può anche per ripensare alla propria wishlist di Natale. Il taccuino MINI Graphic Triangle, realizzato in carta pietra di alta qualità è perfetto per annotare la lista dei desideri. A Natale è d’obbligo una visita ai mercatini. Se vi piace il vin brulè da portare via, potete usare la ben isolata tazza da viaggio.

La Water Bottle con l’intramontabile design a bicolore, invece, è perfetta come regalo. Se durante le feste avete messo su qualche chilo, potete anche portarla con voi in palestra. Ora non ci sono più scuse.

I fan di Mini possono decorare con stile il loro albero di Natale usando gli adorabili ciondoli Charms a forma di silhouette Mini o di mascotte Bulldog. Grazie alla lavorazione di alta qualità e ai materiali selezionati con coscienza, i prodotti della Mini Lifestyle Collection fanno anche una chiara dichiarazione a favore della sostenibilità. I ciondoli, ad esempio, sono realizzati al 100% con scarti di pelle provenienti dalla produzione dei sedili Mini.

