Idee tech, il meglio delle startup al Ces Unveiled Europe

Amsterdam, 29 ott. (askanews) – Le idee delle startup raccontano da che parte sta andando l’innovazione. Queste alcune delle più interessanti trovate al Ces Unveiled Europe di Amsterdam, l’evento che anticipa i focus del Ces di Las Vegas (dal 6 al 9 gennaio 2026), l’appuntamento di tecnologia consumer più atteso.”Crediamo che l’Ai passerà dal cloud ai dispositivi fisici” dice l’italiano Fabrizio Del Maffeo, che guida la startup di chip olandese Alexera AI e offre una soluzione integrata: hardware e software open source, da cui ognuno può sviluppare la propria soluzione per l’intelligenza artificiale.Splendohealth ha pensato una piattaforma che combina i dati di tecnologie indossabili, come frequenza cardiaca e metabolismo per la preparazione fisica in vista di interventi, per il fitness sport, ma anche per usi professionali: dall’allenamento dei militari a quello degli astronauti”La privacy prima di tutto” dicono i fondatori di Sentistic: ancora sensori intelligenti che oltre ad analizzare i dati in modo anonimo, con l’Ai rilevano non solo il movimento ma anche il contesto, ad esempio evitando falsi allarmi e sprechi di energia.BlueHeart utilizza la termoacustica, una tecnica che consiste nel creare onde sonore in un circuito chiuso per generare calore e freddo in edifici residenziali, mentre è dal rumore che LVEnergy produce energia: fabbriche, concerti, karaoke, ovunque ci siano rumori – almeno 65 decibel – e vibrazioni il dispositivo le cattura e genera watt.