Il 5 agosto Carmen Souza presenta a Roma “Port’Ingles”

Roma, 4 ago. (askanews) – Martedì 5 agosto ultimo appuntamento nel parco di Casa del Jazz per la manifestazione I Concerti nel Parco Estate 2025: protagonista è Carmen Souza, accompagnata da Theo Pascal al contrabbasso ed Elias Kacomanolis alla batteria, che torna a Roma dopo tre anni di assenza per presentare “Por’Ingles”, il suo ultimo premiatissimo album.

Considerata la Ella Fitzgerald capoverdiana, Carmen Souza si distingue per il suo carisma e la sua tecnica vocale, superando i confini dei generi musicali tradizionali, canta infatti sia in portoghese che in inglese che in creolo capoverdiano. In questo concerto presenta il suo undicesimo album, Port’Inglês, uno stile unico, una vera e propria jazz fusion fra i canti tradizionali di Capo Verde con elementi sia tradizionali che contemporanei del jazz. Il lavoro esplora in maniera poetica ma struggente, le storie dell’occupazione britannica di Capo Verde.

Dalla sua uscita nell’ottobre 2024, Port’Inglês è stato classificato nella WMCE, nella Transglobal World Music Chart e nella Raiz Iberian Roots Music Chart. È stato inoltre inserito in diverse classifiche dei migliori album di World Music del 2024 ed nel gennaio 2025, è stato nominato per i German Critics Awards – Preis der deutschen Schallplattenkritik.

La manifestazione I Concerti nel Parco, Estate 2025 proseguirà il prossimo 21 settembre sempre a Casa del Jazz, ma nella Sala Concerti, con lo spettacolo “Ravel Bolero e altre storie prima e dopo” interpretato dall’ensemble strumentale La Bottega Sonora e si concluderà il 14 ottobre all’Accademia di Francia Villa Medici con “La Giuditta” nuova coproduzione italo francese presentata a Roma in prima assoluta.

I Concerti nel Parco sono realizzati con il contributo del MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo; dalla Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Lazio Creativo Lìiniziativa inoltre è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con I Concerti nel Parco, ETS e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.