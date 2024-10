Il 9 luglio 2025 Sting in concerto a Codroipo (UD) per il “Go!2025”

Roma, 29 ott. (askanews) – Dopo l’annuncio di Alanis Morissette, con l’unica tappa italiana del suo tour mondiale, sarà Sting a portare, il 9 luglio 2025 a Villa Manin – Codroipo (UD), una delle date del suo “Sting 3.0” World Tour per un nuovo grande appuntamento di “GO!2025&Friends”, il cartellone di eventi che affianca il programma ufficiale di “GO!2025”, rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura.

Con 17 Grammy Awards e più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo, Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, è uno degli artisti solisti più importanti e caratteristici al mondo. Compositore, cantautore, attore, autore e frontman dei The Police, attivista, Sting ha ricevuto anche un Golden Globe, quattro nomination agli Oscar, una nomination ai Tony, il Century Award della rivista Billboard e il Kennedy Center Honors, oltre ad essersi guadagnato una stella sulla “Hollywood Walk of Fame” ed essere stato ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame.

“Con il concerto di Sting a Villa Manin, un altro grande appuntamento entra nel ricco programma di eventi legati alla Capitale europea della Cultura 2025, che oltre a Gorizia coinvolgerà anche il resto della regione grazie al palinsesto di Go!2025&Friends. Un’iniziativa importante, che vuole fungere da effetto moltiplicatore di Go!2025 e permetterà a tutto il Friuli Venezia Giulia di aprire le porte a nuovi flussi turistici con proposte attrattive e diversificate”, ha commentato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

IL CONCERTO A VILLA MANIN DI CODROIPO (UDINE)

Accolto con recensioni entusiastiche nella sua prima tappa nordamericana al Fillmore di Detroit, a grande richiesta Sting annuncia il tour europeo in cui eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell’intramontabile sua discografia: uno degli appuntamenti più attesi è fissato per il 9 luglio 2025 a Villa Manin, Codroipo (UD) e sarà uno dei grandi eventi di “GO! 2025&Friends”, che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura 2025, Nova Gorica-Gorizia, in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Sting si è sempre distinto per aver spinto costantemente i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera e ora si è riconfermato, ancora una volta, annunciando lo “Sting 3.0”: il progetto con il virtuoso chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), che rappresenta una nuova era dinamica con selezioni del suo vasto catalogo, in primis dai The Police, attraverso la lente urgente di un affiatato combo di tre elementi.

I biglietti per il concerto – organizzato in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR – saranno in vendita dalle 10 di mercoledì 6 novembre online su sui portali eilo.it, ticketone.it, ticketmaster.it, vivaticket.com e sul circuito internazionale eventim.si, mentre dalle 10 di mercoledì 30 ottobre sarà attiva la speciale prevendita per i membri del Fan Club di Sting (sting.com) e dalle 10 di lunedì 4 novembre sarà attiva la presale per i titoli di carta Mastercard (www.priceless.com/music).

Ad affiancare il programma ufficiale di “GO!2025”, si aggiunge il palinsesto di “GO!2025&Friends”, con una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative per coinvolgere non solo Gorizia, ma anche altre sedi e altri luoghi sul territorio regionale per tutto il 2025. Appuntamenti che ospiteranno nomi di caratura nazionale e internazio­nale per arricchire la proposta culturale e musicale realizzata in occasione della Capitale europea della Cultura così da coinvolgere i visitatori che verranno a scoprire le due città di Gorizia e Nova Gorica, in un percorso che abbraccia tutta la regione Friuli Venezia Giulia. “GO!2025&Friends”, con un proprio logo e una grafica, che rappresenta un continuum con l’agenda ufficiale, ha l’obiettivo di aumentare la partecipazione di tutta la regione e sfruttare la visibilità dell’iniziativa per valorizzare la destinazione Friuli Venezia Giulia.