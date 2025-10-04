Il Console Onorario del Marocco incontra il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Domenico Naccari, ha incontrato il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninnì Tramontana, alla presenza del Consigliere Serafino Nucera.

L’incontro si colloca nel solco dei recenti dialoghi istituzionali avviati con le Camere di Commercio di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro, nonché con la Camera di Commercio di Rabat, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Calabria e Marocco. Diversi i temi affrontati: il porto di Gioia Tauro e il porto di Tangeri Med come hub strategici nel Mediterraneo; le prospettive di collaborazione per attrarre investitori calabresi nel settore agroalimentare; le opportunità di sviluppo del turismo come leva di crescita condivisa; il Piano Mattei per l’Africa come quadro di riferimento per una cooperazione strutturata tra Italia, Marocco e Calabria.

“Il dialogo con la Camera di Commercio di Reggio Calabria – ha detto Naccari – rappresenta un ulteriore passo per costruire un sistema di relazioni concrete e durature. Calabria e Marocco possono e devono essere protagonisti di un Mediterraneo che guarda al futuro con pragmatismo e visione.” Tramontana e Nucera hanno espresso “piena disponibilità a proseguire il percorso di collaborazione, con la prospettiva di dare vita a iniziative congiunte capaci di valorizzare le eccellenze del territorio calabrese e rafforzare i legami con il Marocco”.

