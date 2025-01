Il cucchiaio smart che sostituisce il sale con una scossa

Las Vegas, 29 gen. (askanews) – Come rendere più saporito il cibo senza aggiungere troppo sale che non fa bene alla salute? Con una scossa alle papille gustative. Letteralmente. È l’idea della società tech giapponese Kirin che ha ideato l”Electric Salt Spoon”. (premiato al Ces di Las Vegas 2025, organizzato da Cta, nella categoria digital health).”Questo dispositivo genera elettricità, che passa da questa barra nel cucchiaio, stimola la lingua e dà la sensazione di salato”. Dunque una piccolissima quantità di elettricità imbroglia i sensi e ricrea l’effetto del pizzicore del sale.Si possono scegliere quattro livelli di gusto, e di scossa quindi. Le batterie sono nel manico, da dove si controllano i sensori, mentre la parte del cucchiaio finale è intercambiabile. Il dispositivo è già in vendita ma solo in Giappone per un prezzo che si aggira attorno ai 100 euro.