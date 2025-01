Il nuovo programma espositivo di Platea Palazzo Galeano

Lodi, 27 gen. (askanews) – Claudia Ferrari, presidente dell’associazione Platea Palazzo Galeano, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Le piangenti”, personale di Marco De Sanctis, ha presentato la nuova programmazione espositiva per il 2025.”Siamo al quinto anno di Platea Palazzo Galeano e inauguriamo con Marco De Santis, con un’opera che si relaziona con il territorio, come è consuetudine per Platea iniziare l’anno. A seguire riprenderemo il palinsesto con l’artista leader e quattro giovani artisti. Quest’anno l’artista leader sarà Margherita Moscardini, affiancata dalla curatrice Gabriella Kolandra con un ciclo che si intitola Nine Out of Ten Movie Stars Make Me Cry.Sono molto contenta, anche perché quest’anno abbiamo selezionato la curatrice Bianca Basile per un programma educativo che coinvolgerà sia i ragazzi del liceo artistico Callisto Piazza che i bambini dai 4-10 anni. Poi c’è Buon compleanno, Platea! l’appuntamento annuale di Platea con i ragazzi del liceo artistico Callisto Piazza che vedrà la città coprirsi di manifesti. Quest’anno i ragazzi del liceo lavoreranno con il professor Luca Armigero e l’artista Marvin Gabriele Nwachukwu.Parte in questi giorni il progetto in collaborazione con l’ASST di Lodi e l’artista Roberto Alfano che lavorerà con U.O.N.P.I.A., l’unità di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, dedicato alle ragazze autistiche. Il risultato di questo workshop sarà un video animato e una piccola pubblicazioni che verranno presentati il 2 aprile in occasione della Giornata dell’Autismo”.Platea Palazzo Galeano è un’associazione culturale nata a Lodi nel 2020 con lo scopo di promuovere l’arte in tutte le sue forme sul territorio locale con una prospettiva internazionale, sviluppando forme inedite di mecenatismo rivolte ai giovani talenti creativi che prevedono il coinvolgimento di artisti affermati e gallerie d’arte di primaria importanza. Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa è main partner dell’associazione Platea Palazzo Galeano.