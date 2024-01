Il rapper Baby Gang esce col nuovo singolo “Hebs

Milano, 16 gen. (askanews) – Dopo un 2023 che lo ha portato ad essere il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify, Baby Gang si prepara a un nuovo anno denso di progetti.

Si parte venerdì 19 gennaio con l’uscita in digitale del nuovo atteso singolo “Hebs”, già annunciato sui suoi social, il primo dopo gli inediti contenuti in “Innocente – Deluxe Edition” dell’ottobre 2023.

Un beat boom bap tagliente in cui Baby racconta la vita che ha vissuto, fatta di prigioni vere e metaforiche, quelle mentali di una società che etichetta gli individui in base alla loro provenienza geografica e alle possibilità economiche della famiglia, e che, per ipocrisia o invidia, tenta di non dare a tutti le stesse possibilità.

Ma di Baby ora si parla non solo in Italia ma in tutta Europa, questo è il suo anno! 1,5 miliardi di stream complessivi, oltre 6,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube.

Con la sua musica Baby Gang è portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità.

Ad aprile prenderà il via il tour nei palasport La fine del mondo. Un grande show in cui porterà sul palco la sua energia, la sua capacità unica di connettersi con il pubblico e i suoi testi taglienti che hanno guadagnato il plauso internazionale

Nel 2024 i fan potranno finalmente vederlo live con degli show destinati a un grande pubblico che si preannunciano un’esperienza immersiva, con una nuova produzione e sorprese speciali.

Questi i concerti (il tour è prodotto da Trident Music):

il 27 aprile al Palaprometeo di Ancona

il 30 aprile all’Inalpi Arena di Torino

il 6 maggio al Forum di Assago (Milano)

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster.