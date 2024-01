Il Real guida la Football Money League, Juve prima delle italiane

ROMA (ITALPRESS) – Il Real Madrid torna davanti a tutti, la Juve è la migliore delle italiane ma il Milan è in crescita. Pubblicata la 27esima edizione della Football Money League, il report redatto dallo Sports Business Group di Deloitte che classifica i 20 club calcistici che hanno generato i maggiori ricavi a livello globale per la stagione 2022/23. Dove è stata raggiunta la cifra record di 10,5 miliardi, +14% rispetto all’anno precedente, grazie ai ricavi record registrati a livello commerciale e da matchday, rispettivamente di 4,4 miliardi di euro e 1,9 miliardi di euro.

Il Real Madrid, come detto, torna in testa alla Money League (831 milioni di euro di ricavi totali), seguito da Manchester City (826 milioni di euro), Paris Saint-Germain (802 milioni di euro), Barcellona (800 milioni di euro) e Manchester United (746 milioni di euro).

Complessivamente, i club della Money League hanno registrato un fatturato medio di oltre 500 milioni di euro, con i ricavi commerciali e televisivi che hanno contribuito in misura simile, rispettivamente per 222 milioni di euro (42%) e 213 milioni di euro (40%), seguiti dai ricavi da matchday (92 milioni di euro, 18%). Il Real Madrid torna in vetta per la prima volta dal 2017/18 con un fatturato record di 831 milioni di euro, con un aumento di 118 milioni rispetto all’anno precedente. Il Manchester City scende al secondo posto pur registrando i suoi ricavi più alti di sempre per una stagione, pari a 826 milioni di euro, grazie al successo in Championse in Premier League che hanno incrementato i ricavi commerciali e di trasmissione rispettivamente di 50 e 26 milioni di euro.

La Juventus si conferma primo club italiano per fatturato, rimanendo all’11esimo posto ma aumentando i propri ricavi (+8%) a 432 milioni di euro. Balzo in avanti del Milan, che passa dalla posizione 16 alla 13 toccando quota 385 milioni di ricavi (+50% rispetto alla stagione 2021/22), l’Inter è stabile al 14esimo posto, con un aumento di quasi 50 milioni di ricavi a circa 379 milioni di euro (+23% rispetto alla stagione precedente) mentre il Napoli è una delle 3 new entry nella top 20 di questa edizione, con ricavi totali per oltre 267 milioni, in crescita del +71%. Questa edizione della Money League include anche l’analisi di 15 dei club femminili che generano i maggiori introiti nel calcio europeo. Il Barcellona è rimasto al vertice registrando 13,4 milioni di euro di ricavi con un aumento del 74% rispetto all’anno precedente. Unica italiana in classifica la Juventus, 15esima con 1,2 milioni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).