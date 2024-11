Il regista Atom Egoyan tra le star del Matera Film Festival 2024

Roma, 2 nov. (askanews) – Il Matera Film Festival si terrà dal 3 al 10 Novembre 2024 nella “Città dei Sassi”. Tra i grandi ospiti spicca Atom Egoyan, regista, sceneggiatore e produttore, tra i massimi esponenti del cinema canadese, presidente di giuria lungometraggi, che per l’occasione presenterà durante una masterclass il suo ultimo lavoro in anteprima nazionale “Seven Veils” e gli sarà dedicata una retrospettiva. Arsineé Khanjian, attrice nota a livello internazionale, sarà la presidente di giuria documentari.

Il comitato di selezione del Matera Film Festival 2024, composto da Adelaide De Fino, Bianca Fenizia, Manuela Gieri, Giuseppe Mattia e Maria Vittoria Pellecchia (head programmer) si è occupato delle tre linee di concorso, lungometraggi, documentari e cortometraggi. Saranno presenti come autori Giorgio Cugno per Alien Food, Pavo Marinkovic per Bosnian Pot e Rodrigo Areias per A Pedra Sonha Dar Flor. Per i documentari, dopo il debutto alla 19esima Festa del Cinema di Roma, Isabella Mari presenterà Si Dice di Me. Per The Performance, incontrerà il pubblico regista Alfredo Chiarappa. Tra i corti si segnalano: Amarela di André Hayato Saito, Studies for a Close Up, Sea Salt di Nicolò Bressan Degli Antoni, La Doppia Vita di Kore di Maria Antonietta Mariani e Reem Al Shammary – The Bedouin Boxer di Mattia Ramberti. Infine, per l’attenzione che ogni anno il festival rivolge alle opere di animazione, Dagon di Paolo Gaudio , Wan di Victor Monigote e Balam di María José Loredo.

Novità di quest’anno è la Fall School dal titolo “Ricerca Artistica e Pratiche Audiovisuali” dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, in partenariato con l’Accademia di Belle Arti di Catania e di Torino, realizzata all’interno del Matera Film Festival. Gli incontri si terranno dal 7 al 10 Novembre e prevedono l’alternanza di tavole rotonde, proiezioni e incontri che coinvolgeranno gli studenti delle Accademie coinvolte. Particolare attenzione sarà dedicata all’approccio filmico e artistico dei magister Atom Egoyan, Peter Greenaway e Saskia Boddeke, che terranno seminari e masterclass.

Ampio spazio sarà dedicato alle serie tv con la sezione “Fuori Serie”, sviluppata in collaborazione con Rai Fiction, che celebrerà i 28 anni di Un posto al sole e presenterà in anteprima la prima serata della nuova stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. In sala, presente anche il cast.

Presente anche un focus su The Bad Guy – Seconda Stagione con i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che presenteranno i primi due episodi dell’attesissimo nuovo capitolo dell’acclamata serie che arriverà su Prime Video dal 5 dicembre, interpretata da un cast d’eccezione composto da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio tra gli altri.

Confermata anche la sezione “Eroi per casa”, quest’anno arricchita da due partnership fondamentali. La prima è quella pluriennale con Lucca Comics&Games, grazie alla quale Matera accoglierà Henk Rogers, co-fondatore della Tetris Company, che terrà una masterclass, in cui racconterà la storia del celebre videogioco che quest’anno compie quarant’anni e sarà proiettato il film Tetris. La seconda è quella con MondoTV, studio di animazione che permetterà la creazione di due importanti momenti dedicati ai più piccoli: l’incontro con Grisù, cui seguirà la manifestazione Pompieropoli, organizzata in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, e quello con i MeteoHeroes, seguito dall’incontro sulla sostenibilità ambientale tenuto dal meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci. Sempre con Mondo TV, sarà inoltre realizzato un panel dedicato al racconto dell’importazione in Italia degli anime giapponesi dal titolo “Da Yattaman a Goldrake – Il Caso Corradi e Doro TV: La Rivoluzione degli Anime Giapponesi in Italia”.

Confermata anche la sezione “Focus Italia”, arricchita dalla partecipazione numerosi registi (Edoardo De Angelis, Francesco Costabile, Ciro De Caro), attori e istituzioni la FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e film (Familia, Taxi Monamour) che prenderanno parte a masterclass e panel sul cinema italiano a cui il pubblico potrà partecipare e una tavola rotonda sul cinema italiano con le principali istituzioni del cinema italiano.

Seguono le sezioni “Città invisibili o condivisibili”, “Qui e ora”, che prevede le masterclass con i grandi autori internazionali e “Matera edu” (arricchita dalla collaborazione con il BookTrailer Film Festival) con la partecipazione di otto istituti superiori di tutto il sud italia e “Matera for the World” (con il rinnovato gemellaggio con il Montreal First Peoples’ Festival).

La Lucana Film Commission parteciperà al Matera Film Festival con un evento dedicato al gaming, in collaborazione con IIDEA e Stormind Games.

Sono 4 le location allestite, 8 giorni di cartellone, 50 eventi programmati, 5 masterclass, 5 anteprime nazionali, più di 50 ore di proiezioni, 46 talk. Circa 200 gli ospiti presenti, 9 istituti scolastici da fuori regione, più di 700 notti prenotate e circa 1600 pasti, decine le strutture ricettive e i ristoranti coinvolti.

ll simbolo del festival è la balena “Giuliana”, il più grande cetaceo del Pleistocene mai scoperto, rinvenuto nel 2006 sulle sponde del Lago di San Giuliano, da cui prende il nome.

Il manifesto del Matera Film Festival 2024, ad opera del direttore creativo e visual artist Silvio Giordano, celebra lo splendore delle ossa dorate della Balena Giuliana.