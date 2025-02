Il Segretario di Stato americano Marco Rubio lascia Israele per l’Arabia Saudita

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio arriva oggi in Arabia Saudita dopo avere concluso una visita in Israele. Si prevede che Rubio incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman in Arabia Saudita. All’ordine del giorno ci sarà probabilmente la proposta del presidente americano Donald Trump di reinsediare i residenti palestinesi di Gaza in altre nazioni arabe e di guidare la ricostruzione della Striscia da parte degli Stati Uniti. Questa proposta ha fatto infuriare il mondo arabo e ha aumentato i timori tra i palestinesi di Gaza di essere cacciati dal territorio costiero. L’Arabia Saudita, insieme ad altre nazioni arabe, ha respinto qualsiasi piano che preveda il reinsediamento dei palestinesi e Riyadh sta guidando gli sforzi arabi per sviluppare una controproposta, che potrebbe comportare un fondo di ricostruzione guidato dal Golfo e un accordo per mettere da parte Hamas. Bin Salman ha anche insistito sul fatto che l’Arabia Saudita non avrebbe normalizzato i legami con Israele, un obiettivo di lunga data di Washington, senza un accordo su un percorso verso uno stato palestinese, una condizione che Israele rifiuta. La visita di Rubio in Arabia Saudita precede anche i colloqui previsti con i funzionari russi volti a porre fine alla guerra di Mosca in Ucraina, che dura da quasi tre anni.

