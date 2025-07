Il Trofeo Lancia riaccende la passione rally

TORINO (ITALPRESS) – Dopo un’attesa carica di entusiasmo, il marchio Lancia è tornato protagonista nei rally, riaffermando la sua vocazione ad alte prestazioni con un progetto tecnico e sportivo che guarda al futuro, senza dimenticare la propria storia.

Nascono così la Ypsilon Rally4 HF e l’avvincente Trofeo Lancia, che hanno riacceso i riflettori sull’anima sportiva del brand, riportando sulle strade e tra il pubblico la passione per la “guida di traverso”, terreno naturale per il brand più vincente di sempre in questa disciplina del motorsport. E poche settimane fa Lancia ha portato all’esordio la nuova Ypsilon HF Racing, una vettura pensata per ampliare la base della piramide rallystica, offrendo una reale opportunità di accesso alle competizioni a una nuova generazione di piloti.

Con 100 Ypsilon Rally4 HF vendute e 40 team iscritti, il monomarca firmato Lancia si sta affermando come uno dei campionati più seguiti e competitivi della stagione, offrendo un perfetto equilibrio tra accessibilità, prestazioni e valorizzazione dei giovani talenti.

Quattro appuntamenti – Targa Florio, Rally Due Valli e Rally di Roma Capitale – hanno già regalato spettacolo e colpi di scena, contribuendo a tracciare una classifica capace di regalare ancora emozioni. Grande protagonista la Ypsilon Rally4 HF, sviluppata con il contributo tecnico di Miki Biasion, che ha saputo coniugare potenza e affidabilità fin dalle prime prove ufficiali. Insomma, con un regolamento chiaro, costi contenuti e un ambiente altamente formativo, il Trofeo Lancia rappresenta oggi un vero laboratorio di crescita sportiva e un importante banco di prova per piloti ambiziosi.

Dopo la pausa estiva, la stagione riprenderà con il Rally del Lazio (13-14 settembre) e proseguirà con l’atteso gran finale a Sanremo, dove si assegneranno i titoli definitivi. Di seguito, il racconto completo delle prime quattro tappe e le descrizioni delle due vetture da gara che incarnano la nuova anima sportiva di Lancia: la Ypsilon Rally4 HF, creata per competere ai massimi livelli della categoria Rally4, e la Ypsilon HF Racing, ideale per i giovani che vogliono avvicinarsi in modo concreto e sicuro al mondo delle competizioni.

