Il Virtual Taekwondo ai Giochi olimpici di Esports

ROMA (ITALPRESS) – Il Cio ha annunciato che il Virtual Taekwondo sarà uno dei nove giochi in evidenza alle Olympic Esports Series 2023. La finale delle Series si terrà al Suntec Centre di Singapore dal 22 al 25 giugno ed è il culmine di un lungo lavoro che la World Taekwondo (la federazione mondiale) si era prefissa ben quattro anni fa. La Federazione Italiana Taekwondo è stata precorritrice di questa realtà, grazie all’idea del Taekwonfight, il Virtual Taekwondo made in Italy, che da anni accompagna le competizioni del World Taekwondo Roma Grand Prix. Il Presidente Angelo Cito ha dichiarato che la presenza del Virtual Taekwondo alle Olympic Virtual Series è una testimonianza del lavoro svolto nello sviluppo di questa disciplina virtuale, in linea con l’impegno della Federazione per l’inclusione e l’uguaglianza.

– foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).