Illumia Padel Cup, a Castenaso la quarta edizione

Bologna, 4 lug. (askanews) – Torna lo spettacolo del padel al Country Club di Castenaso, Bologna e l’appuntamento è ormai una tradizione di inizio estate. Trentadue ex calciatori professionisti si sono dati battaglia sui campi della Illumia Padel Cup, giunta alla sua quarta edizione. Gabriele Corazza, Direttore Commerciale di Illumia, ha dichiarato: “Noi ci occupiamo da sempre di vendita di energia elettrica e gas. Abbiamo avuto quest’idea di mettere insieme i campioni, sostenendo la Mongolfiera Odv; ci occupiamo di energia e, questi campioni che ogni anno si sfidano a padel esprimono proprio un’energia pazzesca e quindi, proprio per questo motivo, abbiamo dato inizio a questo connubio”.Ideatore della due giorni della manifestazione, l’ex calciatore della Bologna, Thomas Locatelli: “È stato un grande successo perché, grazie a questa iniziativa, abbiamo avuto la possibilità di riunire una famiglia, composta da tantissimi giocatori che credono in questo progetto, che ogni anno fa del bene divertendosi. Per me è un onore adesso ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo”.A spuntarla in Champions League femminile sono risultate Francesca Piccinini e Laura Calvo. L’ex pallavolista Francesca Piccinini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “A Pallavolo ero più abituata e mi allenavo molto di più, quindi ero più tranquilla e più sicura di me, in quel campo lì era tutto più semplice. Nel padel sto arrivando piano piano, però ancora non mi sento all’altezza, però mi diverto, quello è l’importante”.Ad aggiudicarsi la Champions League maschile è stato il tandem composto da Toni e Caccarelli. In Coppa Italia hanno trionfato il Papu Gomez insieme a Nicola Amoruso, mentre in Europa League si sono imposti Nicola Pozzi e Massimo Maccarone. L’ex centravanti dell’Empoli ha dichiarato: “È sempre bello vincere, soprattutto dopo due giorni intensi con tante partite, con caldo, però è sempre una bella cosa perché comunque siamo abituati a essere competitivi. Poi alla fine l’importante secondo me è stare due giorni insieme, stare bene, ridere, scherzare e poi la vittoria è la ciliegina sulla torta”.