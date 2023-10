Immobile “Ferito dai tifosi, potrei lasciare la Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Lazio ti amo. L’Arabia Saudita? In estate ho rifiutato ma a gennaio non so cosa farò. Potrei anche andar via. Mi hanno ferito gli attacchi dei tifosi”. Così, in un’intervista pubblicata oggi sulle colonne de “Il Messaggero”, il capitano e “bomber” della Lazio, Ciro Immobile. “Non so se chiuderò qui la mia carriera da calciatore. Del mio futuro parlo solo in famiglia; per questa maglia però io ho sempre dato tutto”, ha aggiunto Immobile.

“Il trasferimento in Arabia Saudita l’avevo preso in considerazione questa estate, quando era arrivata qualche offerta. Poi, però, ho deciso di rifiutarle per la Nazionale e la Champions League con la Lazio”, ha precisato l’attaccante del club capitolino del team azzurro, oggi in campo a Bari, con Immobile assente, perchè alle prese con un ematoma al flessore.

