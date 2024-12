ImpacTO 2024: Di Ciommo, sport rifletta su opportunità ESG

Roma, 12 dic. – Sì è svolta, presso il CTE Next di Torino, una nuova edizione di ImpacTo, Sport Innovazione Futuro, appuntamento annuale dello Sport Innovation Hub, per riflettere sulla legacy dei grandi eventi sportivi nel territorio. Si è parlato di futuro e innovazione. Ed è proprio da quest’ultima che il presidente di FDC Consulting, Francesco Di Ciommo, ha invitato gli attori del mondo dello sport a diventare campioni sul territorio in termini di sostegno alla sostenibilità e in termini di collaborazione con le imprese per pianificare contenuti e programmi ad alto impatto sociale. Il CEO della società di consulenza è tornato su alcuni dei valori principali ESG (Environment, Social, Governance), ricordando l’importanza per le imprese di diventare virtuose.