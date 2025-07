Imprese, Salvini: dazi? Problema più grande sono regole Ue

Milano, 28 lug. (askanews) – “Bisogna ascoltare le imprese. Ci sono parecchi imprenditori che, visto che hanno prodotti d’eccellenza, non sono preoccupati, però sicuramente anche un 1% di dazio, è un problema. Quello che può dipendere oggi dall’Europa, però non dipende da Trump, è azzerare la burocrazia europea e bloccare il Green Deal”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini parlando dell’accordo Usa-Ue su dazi al 15% a margine di un evento delle Lega a Milano”Quello è il più grande dazio che le imprese lombarde italiane stanno pagando, sono leggi, regolamenti, divieti, ritardi, vincoli, burocrazia. Non li ha decisi Trump, li ha decisi la von der Leyen che domani stesso può cancellarli se vuole con un tratto di penna”, ha aggiunto.