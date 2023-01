In arrivo la nuova Citroen e-C4 X, 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Presentazione europea a Madrid, nei cui dintorni vengono costruite, per le nuove C4 X e è-C4 X Elettrica, che arriveranno in Italia nel primo trimestre del 2023. Le C4 X costituiscono una novità nella gamma Citroèn proponendo un’alternativa ai tradizionali modelli di berlina e SUV di medie dimensioni combinando l’eleganza tipica di una silhouette fastback con l’aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza di una spaziosa quattro porte. C4 X e è-C4 X Elettrica si presentano con sei colori esterni che ne valorizzano la silhouette dinamica ed elegante: Polar White, Steel Grey e Platinum Grey, Pearl Black (metallizzati), Pearl White ed Elixir Red. Lo stile può essere personalizzato grazie a quattro Pack Color: Glossy Black, Glossy Silver, Anodised Deep Red, Anodised Blue. I cerchi in lega da 18″ crosslight diamantati sottolineano la linea sportiva.

C4 X e è-C4 X si contraddistinguono per il massimo comfort a bordo grazie all’esclusivo programma Citroèn Advanced Comfort, in particolare per i sedili Advanced Comfort. All’interno, C4 X e è-C4 X Elettrica offrono 6 ambienti diversi per personalizzare il proprio viaggio, quello di serie propone un abbinamento fra due tessuti: il Meanwhile e il Nero. I sedili anteriori e posteriori sono costruiti con schiume morbide e resistenti, per assicurare il massimo di comodità di seduta nel tempo, a partire dalla versione Feel Pack. L’ambiente Hype Red si contraddistingue per il dinamismo sportivo con la pelle pieno fiore Siena rossa abbinata a un tessuto effetto pelle nero sui sedili e i pannelli delle porte. Un ricamo inedito con motivi a chevron sottolinea la fascia in Alcantara grigia degli schienali e della decorazione delle porte.

Il capiente bagagliaio da 510 litri è ai vertici della categoria anche se non è ne è prevista l’apertura elettrica. Adottano il nuovo sistema di infotainment My Citroèn Drive Plus, inaugurato su C5 X, che ci ha tenuto compagnia durante la prova su strada. Abbiamo molto apprezzato le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, non sempre prontissima la frenata. Le motorizzazioni disponibili comprendono per C4 X due motori benzina PureTech e un motore Diesel BlueHDi, oltre alla motorizzazione 100% elettrica per è-C4 X. Quest’ultima offre un’autonomia fino a 360 km nel ciclo WLTP, un motore elettrico da 100 kW e 136 CV e una ricarica rapida di 100 km in 10 min con corrente continua a 100kW. è-C4 Elettrica si distingue per la decorazione blu delle porte che sottolinea anche l’ambiente del comfort elettrico nell’abitacolo. Ottima la insonorizzazione.

Nuove C4 X e è-C4 X Elettrica presentano tutte le tecnologie e gli aiuti alla guida di ultima generazione, ben venti. L’interfaccia di infotainment My Citroèn Drive Plus permette di accedere ai servizi di navigazione, musica, telefono in modo intuitivo, fluido e personalizzabile. Nuove C4 X t è-C4 X Elettrica propongono una gamma semplice che in Italia si declina in 4 versioni: Feel, ingresso gamma, Feel Pack, cuore della gamma, Shine, la versione top di gamma che migliora ulteriormente il comfort del conducente e dei passeggeri. Shine Pack infine è la versione che si colloca al vertice della gamma, è dotata di Highway Driver Assist – un sistema di guida semi-autonoma di livello 2, due prese USB, ambiente ln Alcantara.

