| 19 Settembre 2025 17:31 | 0 commenti

In Azerbaijan doppietta Ferrari nelle FP2, Hamilton precede Leclerc

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sussulto Ferrari a Baku. Lewis Hamilton, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1, ottiene il miglior tempo in 1’41″293, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, che accusa un gap di +0″074. Alle spalle dei due ferraristi si piazza la coppia Mercedes composta da George Russell (+0″477) ed Andrea Kimi Antonelli (+0″486), che migliora notevolmente rispetto alla sessione mattutina. Venerdì ancora in sordina per Max Verstappen (Red Bull), che si accontenta di una sesta posizione ad oltre mezzo secondo da Hamilton. McLaren in ombra con Oscar Piastri che chiude soltanto dodicesimo; mentre Lando Norris finisce contro il muro ed è costretto ad abbandonare anzitempo le prove, restando decimo. Domani si torna in pista alle 10.30 per la terza sessione di prove libere; mentre alle 14 prenderanno il via le qualifiche.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

