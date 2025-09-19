In Azerbaijan la Ferrari comanda le libere del venerdì: Hamilton primo davanti a Leclerc

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sussulto Ferrari a Baku. Lewis Hamilton, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1, ottiene il miglior tempo in 1’41″293, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, che accusa un gap di +0″074. Alle spalle dei due ferraristi si piazza la coppia Mercedes composta da George Russell (+0″477) ed Andrea Kimi Antonelli (+0″486), che migliora notevolmente rispetto alla sessione mattutina. Venerdì ancora in sordina per Max Verstappen (Red Bull), che si accontenta di una sesta posizione ad oltre mezzo secondo da Hamilton. McLaren in ombra con Oscar Piastri che chiude soltanto dodicesimo; mentre Lando Norris finisce contro il muro ed è costretto ad abbandonare anzitempo le prove, restando decimo. Domani si torna in pista alle 10.30 per la terza sessione di prove libere; mentre alle 14 prenderanno il via le qualifiche.

NORRIS IL PIU’ VELOCE NELLE FP1

Lando Norris era stato il più veloce nella prima sessione di prove libere. Il pilota della McLaren aveva fatto registrare un crono di 1’42”704, mettendosi alle spalle il compagno di squadra Oscar Piastri per +0″310 e la Ferrari di Charles Leclerc per 0″552. Quarto posto per George Russell su Mercedes, mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton era soltanto dodicesima, a quasi un secondo e mezzo da Norris. Avvio di weekend non particolarmente brillante anche per Max Verstappen, che con la sua Red Bull deve accontentarsi della settima piazza, con oltre un secondo di gap dal leader della sessione. Quattordicesimo tempo, invece, per la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli.

VASSEUR “SODDISFATTO, MA SOGNARE NON E’ MAI UNA BUONA COSA”

“Sognare non è mai una buona cosa, dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo. I margini sono ristretti perché la McLaren non ha concluso il giro ed è molto veloce. Domani la situazione sarà la stessa, con un gruppo molto ravvicinato. Sarà importante anche avere un quadro chiaro sulla scelta delle mescole. Qui si è molto al limite ed è necessario avere fiducia. È importante anche la simulazione di gara, che è andata molto bene. È un buon venerdì, ma non sappiamo il livello di carburante degli altri. Sarebbe un errore pensare che sia tutto semplice, anche se finora è andato tutto bene e sono soddisfatto”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, al termine delle prove libere del Gran Premio d’Azerbaijan. “Quando ci si trova su piste ad alto carico, si conosce perfettamente l’assetto aerodinamico. Quando c’è un basso carico o un carico altissimo, bisogna cambiare qualcosa. Dobbiamo continuare ad analizzare”, ha spiegato il dirigente francese.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).