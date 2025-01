In Pirelli HangarBicocca la performance sonora Waterbowls

Milano, 10 gen. (askanews) – La mostra A Seed Under Our Tongue di Saodat Ismailova si conclude domenica 12 gennaio 2025. Il Public Program di Pirelli HangarBicocca dedicato alla mostra giovedi 9 gennaio ha presentato la toccante performance sonora Waterbowls della compositrice e artista Tomoko Sauvage. L’autrice della colonna sonora del film di Saodat Ismailova Chillahona (2022) esposto in mostra, ha attivato il dispositivo sonoro Waterbowls in perfetto dialogo con le opere presenti negli spazi espositivi.Il titolo del progetto Waterbowls, nato nel 2006 e ancora in corso, prende nome dal dispositivo creato da Tomoko Sauvage ispirandosi al Jaltarang, uno strumento tradizionale proveniente dall’India meridionale. Attraverso un lungo percorso di ricerca sulle proprieta tattili dei materiali, la compositrice ha trasformato le ciotole di porcellana in strumenti elettroacustici acquei. Argilla, pietre, conchiglie e oggetti di vetro vengono utilizzati da Sauvage come strumenti che consentono di amplificare anche le vibrazioni piu impercettibili, altrimenti inudibili, grazie alla presenza dell’acqua. I suoni prodotti erano in completa armonia con le immagini in movimento di Saodat Ismailova.