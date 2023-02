Inaugurata a Magenta la prima stazione di ricarica Stellantis-Atlante

MILANO (ITALPRESS) – Atlante, la società del Gruppo NHOA dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, nata dalla collaborazione tra Stellantis, NHOA e Free2move eSolutions, ha inaugurato oggi a Magenta, in provincia di Milano, la sua prima stazione di ricarica rapida italiana nella concessionaria Automagenta della rete Stellantis. L’evento di inaugurazione si è svolto alla presenza del sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, del titolare di Automagenta Domenico Ridolfi, di Ciro Papa, Manager della Business Unit e-Mobility di Stellantis Italia e di Stefano Terranova, CEO di Atlante.

In collaborazione con Stellantis, Atlante sta lavorando proattivamente con un gran numero di concessionari in tutta Italia, per realizzare nelle loro sedi molte altre stazioni di ricarica rapida, tutte alimentate da energia pulita e rinnovabile. Queste stazioni consentiranno ai possessori di veicoli elettrici di sperimentare la comodità della ricarica rapida: un ulteriore contributo concreto di Atlante alla promozione della mobilità elettrica in Italia. Stellantis rappresenta una delle più grandi case automobilistiche a livello globale, con 14 marchi automobilistici e attività industriali in quasi 30 Paesi in Europa, America, Africa e Asia, soddisfacendo le esigenze degli automobilisti di oltre 130 mercati.

Questa collaborazione rappresenta per Atlante e per l’intero Gruppo NHOA un ulteriore passo avanti nel già proficuo rapporto con Stellantis, iniziato con Free2move eSolutions, la joint venture tra NHOA e Stellantis specializzata in dispositivi e soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. La creazione di sinergie di ampio respiro con un player internazionale della mobilità e l’opportunità unica di gettare le basi per una transizione energetica più rapida e sostenibile rispecchiano i valori necessari per il successo di una collaborazione efficace.

Atlante sta proseguendo il cammino verso lo sviluppo del più grande network di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, in qualità di network di ricarica rapida privilegiato di Stellantis. Grazie alla visione strategica di cooperazione e alla rete di concessionari Stellantis, il prossimo passo di questa collaborazione è l’installazione dei punti di ricarica rapida e ultra-rapida di Atlante presso altre selezionate concessionarie italiane.

“Sono orgoglioso di essere qui oggi per tagliare il nastro della nostra prima stazione di ricarica rapida in questa bellissima concessionaria che distribuisce i marchi Stellantis. Per avere successo nella transizione a zero emissioni, dobbiamo lavorare sia a livello globale con un partner di grande importanza come Stellantis, sia a livello di comunità, sostenendo realtà come Automagenta nel loro coraggioso viaggio verso la mobilità elettrica. Il nostro impegno in questo senso è chiaro: abbiamo creato una task force dedicata a rispondere con un tocco personale alle esigenze dei numerosi concessionari Stellantis interessati a ospitare le stazioni Atlante. A rischio di anticipare ulteriori buone notizie per gli automobilisti di veicoli elettrici, questa è solo la prima di molte altre!” ha dichiarato Stefano Terranova, CEO di Atlante.

“Oggi vediamo il risultato concreto della partnership con un player prestigioso, Atlante, che mira a rendere disponibili per tutti i cittadini punti di ricarica fast e ultra-fast in spazi che si trovano all’interno della rete delle concessionarie Stellantis. In questo caso la realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione con una realtà imprenditoriale importante sul territorio, la concessionaria Automagenta, che ha compreso e sposato perfettamente la mission di Stellantis. La transizione energetica non si realizza in un giorno, è un processo che richiederà tempi certi, ma iniziative di questo tipo danno a chi le intraprende un vantaggio competitivo importante rispetto allo scenario futuro che si realizzerà,” ha dichiarato Ciro Papa, Manager della Business Unit e-Mobility di Stellantis Italia.

“Quando ci è stato presentato il progetto di Stellantis e Atlante per l’installazione di una stazione di ricarica fast presso la nostra concessionaria, abbiamo immediatamente condiviso e apprezzato tale visione strategica di implementare anche presso la rete di concessionarie un’infrastruttura di ricarica fast aperta al pubblico. Riteniamo che mettere a disposizione dei cittadini una stazione di ricarica presso la nostra concessionaria, gestita da un partner prestigioso come Atlante, accessibile a tutti 24 ore su 24, rappresenti per noi un ritorno in termini di visibilità e un chiaro messaggio di come crediamo fortemente in un futuro di vetture e veicoli commerciali a basso impatto ambientale. Siamo convinti che il futuro prossimo della mobilità sarà rappresentato da autovetture e veicoli commerciali leggeri elettrici e il ruolo delle concessionarie sarà non solo di venderle, ma anche di facilitare i cittadini nel loro utilizzo quotidiano, fornendo in primis diverse soluzioni di ricarica”, ha commentato Domenico Ridolfi, Titolare Automagenta. Anche in Francia, Atlante e Stellantis stanno lavorando nella stessa direzione e i primi punti di ricarica rapida e ultra-rapida saranno presto online presso alcune concessionarie selezionate che distribuiscono veicoli Stellantis.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).