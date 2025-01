Roma, 9 gen. (askanews) – La premier Giorgia Meloni ha colto l’occasione della conferenza stampa annuale per “esprimere la nostra solidarietà al popolo americano” per gli incendi che stanno devastando la California, confermando che è stata questa la causa dell’annullamento della visita a Roma di congedo del presidente Usa Joe Biden, atteso da stanotte in Italia.