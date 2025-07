Inchiesta Milano, Meloni: non dimissioni automatiche, non cambio idea

Roma, 17 lug. (askanews) – La posizione sul caso di Milano “è quella che ho sempre in questi casi. Penso che la magistratura debba fare il suo corso e penso, per quello che riguarda il sindaco, io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l’automatismo delle dimissioni, sono scelte che anche il sindaco deve fare sulla base della sua capacità in questo scenario di governare al meglio. Non cambio posizione in base al colore politico dell’indagato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1.