Inchiesta Milano, Schlein: vicini a Sala, ora serve innovazione

Milano, 18 lug. (askanews) – Elly Schlein esprime “vicinanza” al sindaco di Milano Giuseppe Sala, per l’inchiesta giudiziaria che due giorni fa ha colpito la giunta, sottolineando che il Pd sosterrà l’amministrazione in particolare sulle sfide relative alla casa e alla transizione ambientale, chiedendo “segnali di innovazione e cambiamento” su questi temi.

Scrive la segretaria del Pd in una nota: “Le notizie sull’indagine di Milano non ci lasciano indifferenti e chiedono attenzione. Anche per noi è importante capire bene i contorni precisi di questa vicenda. Abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, che dovrà accertare se ci sono state delle responsabilità penali individuali. Noi seguiremo con attenzione gli sviluppi. Al contempo ribadiamo che il Pd è al fianco del sindaco Sala, che ho sentito per esprimergli direttamente la nostra vicinanza, e continua a sostenere il lavoro che l’amministrazione farà nei prossimi due anni per affrontare le grandi sfide che ha di fronte la città, dall’abitare alla transizione ambientale che va tenuta sempre insieme all’inclusione sociale e all’accessibilità. Con piena consapevolezza che oggi queste sfide sono diventate più pressanti e urgenti e richiedono segnali di innovazione e cambiamento. Il Pd di Milano darà il suo massimo contributo e supporto al sindaco in questa direzione”, conclude Schlein.