Incita a Jihad su TikTok, 33enne ai domiciliari per terrorismo

SALERNO (ITALPRESS) – Un uomo di 33 anni di origine tunisina è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in quando accusato di istigazione a delinquere ed apologia del terrorismo, reati commessi attraverso strumenti informatici e telematici. Domiciliato a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, attraverso TikTok avrebbe postato oltre 200 video ed immagini inneggianti alla jihad islamica e allo Stato Islamico, ai suoi leader, alle pratiche violente, al sacrificio della vita dei martiri.

Il 33enne aveva un numero altissimo di follower e tantissimi like ai suoi video con i quali, secondo l’accusa, diffondeva dottrine collegate al terrorismo islamico, l’uso delle armi, il sacrificio della vita per i martiri islamici, l’odio e le uccisioni di cristiani. E’ stata la polizia postale di Ancona a segnalare il profilo del tunisino alla Procura.

