Indian Wells 2025, Musetti e Berrettini eliminati al terzo turno

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a Indian Wells. Ultimo a giocare in ordine di tempo nella notte italiana, il tennista toscano, 15esima testa di serie, si è fermato suo malgrado a un punto dalla vittoria. Alla fine, è Arthur Fils ad accedere agli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, in scena sul cemento californiano, con montepremi totale pari a 8.963.700 dollari. Il francese si impone 36 76(4) 63 e ottiene la prima vittoria contro un Top 20 in un Masters 1000. Fils si giocherà l’accesso ai quarti contro lo statunitense Marcos Giron che ha eliminato la 26esima testa di serie, l’australiano Alexei Popyrin, chiudendo il match con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3.

Ieri sera fuori Berrettini

Anche Matteo Berrettini è uscito di scena nei sedicesimi di finale del torneo 1000 statunitense. Il tennista romano, numero 29 del mondo e 28esimo favorito del tabellone, si è arreso di fronte al greco Stefanos Tsitsipas, 9 della classifica Atp e ottava forza del seeding, che già aveva battuto l’azzurro ai quarti di finale nell’Atp 500 di Dubai (poi vinto proprio da Tsitsipas). Il giocatore ellenico si è imposto con lo score di 6-3 6-3.

Gli altri match

Daniil Medvedev agli ottavi. Il tennista russo, quinta testa di serie del tabellone, resta in corsa per la terza finale consecutiva del torneo, senza sprecare energie fisiche e mentali visto che il suo avversario, lo statunitense Alex Michelsen, è stato costretto ad abbandonare la partita dopo soli due game (2-0 per il moscovita il parziale). Medvedev si giocherà l’accesso ai quarti sfidando l’americano Tommy Paul, testa di serie numero 10 che ha battuto 63 75 il britannico Cameron Norrie. Avanza anche il danese Holger Rune, numero 12 del tabellone, che ha la meglio sul francese Ugo Humbert (18) e vince 5-7, 6-4, 7-5. Prossimo avversario proprio il greco Stefanos Tsitsipas che ha estromesso Berrettini.

La sorpresa del torneo è il giapponese Yosuke Watanuki, numero 349 Atp, che dopo aver eliminato l’azzurro Mattia Bellucci al primo turno delle qualificazioni, fa fuori agli ottavi la 16esima testa di serie, lo statunitense Francis Tiafoe, imponendosi 7-4, 7-6 (6). Ai quarti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor che ha regolato in due set il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

