Indiana batte Oklahoma in gara-6, le Nba Finals si decideranno a gara-7

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Servirà la ‘bella’ per decidere il titolo Nba 2025. La serie tra Indiana e Oklahoma City è infatti in perfetta parità (3-3) dopo gara-6, vinta nella notte italiana dai Pacers per 108-91 di fronte ai quasi 18mila spettatori della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis.

Per i Thunder non bastano i 21 punti del ‘solito’ Gilgeous-Alexander, tra i padroni di casa ne realizzano 20 Toppin, 17 Nembhard e 16 Siakam. Alle 2 italiane di lunedì il settimo round al Paycom Center di Oklahoma che deciderà la contesa.

