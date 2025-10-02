Infantino “La Fifa non risolve problemi politici, ma promuove la pace”

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Fifa come messaggero di pace. È questo il ruolo della Federazione internazionale sottolineato oggi dal presidente Gianni Infantino dopo la riunione del Consiglio a Zurigo. “Alla Fifa siamo impegnati a usare la forza del calcio per unire le persone in un mondo diviso – le parole di Infantino nel suo discorso d’apertura, riguardo in particolare la situazione in corso a Gaza – I nostri pensieri vanno a chi soffre nei tanti conflitti che oggi esistono nel mondo, e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere ora è quello di pace e unità. La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio nel mondo sfruttandone i valori unificanti, educativi, culturali e umanitari”.

Da Infantino anche l’invito a “tutti gli stakeholder interessati a un dialogo costruttivo per proteggere i giocatori, trovare il giusto equilibrio tra calcio per club e squadre nazionali a livello mondiale e migliorare il calcio del futuro”.

Nominati i membri delle nuove commissioni permanenti per il periodo 2025-2029, assegnati ad Azerbaijan e Uzbekistan i Mondiali Under 20 del 2027 mentre Londra ospiterà la fase finale della prima Women’s Champions Cup 2026, che prevede quattro partite in programma dal 28 gennaio all’1 febbraio del prossimo anno.

Aggiunte al calendario internazionale del calcio femminile le date della prossima Coppa d’Africa femminile (17 marzo-3 aprile) mentre il presidente dell’Eca, Nasser Al Khelaifi, in merito al Mondiale per Club ha “ribadito l’entusiasmo globale generato dal torneo e l’interesse dei club per il futuro della competizione”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).