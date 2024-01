Infortunio al piede, Berrettini si ritira da Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Nuovo stop per Matteo Berrettini. L’azzurro si è ritirato dall’Australian Open a meno di 24 ore dal suo esordio stagionale contro Stefanos Tsitsipas. Lo ha annunciato la stessa organizzazione del torneo sui propri profili social. “Matteo Berrettini si è ritirato per un infortunio al piede destro. Verrà sostituito nel sorteggio da Zizou Bergs”, scrivono dall’Australian Open su X (ex Twitter).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).