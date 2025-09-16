Iniziata operazione di terra Idf a Gaza City

GAZA (ITALPRESS) – Notte di fuoco a Gaza City, dove l’Aeronautica israeliana ha colpito siti del gruppo terroristico Hamas. Due funzionari israeliani hanno dichiarato questa mattina alla Cnn che l’invasione via terra di Gaza City è iniziata. Le manovre sono iniziate alla periferia di Gaza City, hanno spiegato le fonti, in aree dove le Forze di difesa israeliane (Idf) stavano lavorando per distruggere i grattacieli. Uno dei funzionari ha affermato che l’ingresso via terra sarà “graduale” nella prima fase. Il governo israeliano aveva approvato i piani per l’invasione di terra di Gaza City a metà agosto. Una fonte della sicurezza citata dall’emittente pubblica Kan ha detto che la popolazione è stata evacuata dalle aree in cui le Idf manovreranno nelle fasi iniziali, ma attualmente ci sono congestioni sull’asse di Al-Rashid, l’unica via che consente alla popolazione di spostarsi verso sud. Ieri sera, più di 350.000 abitanti di Gaza hanno lasciato Gaza City, secondo le stime delle Idf. Durante la notte, dopo una significativa ondata di attacchi delle Idf, altre migliaia di persone hanno lasciato la città. Le autorità di sicurezza stimano che il tasso di evacuazione della popolazione dalla città aumenterà con il progredire della manovra.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha scritto su X: “Gaza sta bruciando. Le Idf stanno colpendo con il pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati delle Idf stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. Non cederemo e non ci tireremo indietro, finchè la missione non sarà completata”. Nel pieno della nuova fase dell’operazione Carri di Gedeone 2, il Quartier generale delle famiglie per il ritorno dei rapiti ha rilasciato una dichiarazione: “Le famiglie dei rapiti accolgono con grande ansia le notizie della potente operazione iniziata questa notte a Gaza City. Questa notte potrebbe essere l’ultima notte nella vita dei rapiti che stanno sopravvivendo con grande difficoltà e l’ultima notte in cui sarà possibile localizzare e restituire i morti per una degna sepoltura”. Ieri sera, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito Hamas, il gruppo terroristico al potere a Gaza: “Non usi gli ostaggi come scudi umani o tutto sarà possibile”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).