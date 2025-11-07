Innovazione e spirito di squadra, accordo tra Suzuki e Federcanottaggio

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) hanno siglato un accordo che prevede la presenza del logo Suzuki sulle divise ufficiali della Nazionale di canottaggio, impegnata nelle principali competizioni nazionali e internazionali. Suzuki sosterrà la Federazione durante le attività di assistenza agli equipaggi motorizzando i battelli con fuoribordo senza patente fino a 40 cavalli, contraddistinti da bassi consumi e ridotto impatto ambientale. Fuori dall’acqua, la FIC potrà contare su una flotta di vetture Suzuki che saranno utilizzate come mezzi ufficiali di servizio.

La partnership è stata presentata nella sede della Reale Società Canottieri Cerea in occasione della 34° edizione della Silverskiff, la regata internazionale endurance dedicata alla specialità del singolo con 730 atleti in arrivo da 23 nazioni. “Accogliere Suzuki all’interno della nostra famiglia ha un significato importante – dice Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio – Il canottaggio e Suzuki condividono valori come innovazione, eccellenza, lavoro di squadra, attenzione alla sostenibilità e all’ambiente e miglioramento continuo, come già dimostrato per l’iniziativa ‘Insieme per un Po pulitò, dello scorso giugno a Torino”.

Per Suzuki questa partnership è un nuovo capitolo nell’impegno a sostegno degli sport che richiedono determinazione, disciplina, spirito di squadra e rispetto per l’ambiente. Valori che da sempre ispirano l’azienda e si riflettono nei suoi prodotti: dai fuoribordo compatti e performanti alle auto leggere e al contempo robuste, versatili e sostenibili, grazie alla gamma 100% ibrida. “Il canottaggio è uno sport che mette al centro la forza, la resistenza e la capacità di affrontare la fatica e le difficoltà con spirito di squadra. Sono valori che rispecchiano la filosofia Suzuki e caratterizzano ogni nostro prodotto – spiega Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia – Siamo orgogliosi di collaborare con la Federazione Italiana Canottaggio, sostenendo con la nostra tecnologia e i nostri mezzi il percorso degli atleti azzurri”.

Il cammino di FIC e Suzuki è iniziato con i festeggiamenti del titolo mondiale vinto dall’Italia nel 4 di coppia e con l’argento conquistato nell’otto misto ai Mondiali Assoluti di Shanghai. Un percorso proseguito con il Memorial “Paolo d’Aloja” di Piediluco (Terni) e con gli Europei e i Mondiali di Beach Sprint in programma ad Antalya tra ottobre e novembre.

Nel 2026, gli appuntamenti più importanti del calendario internazionale saranno, per il canottaggio “flat”, gli Europei di Varese (30 luglio-2 agosto), i Mondiali di Amsterdam (23-30 agosto), unitamente alle tappe di Coppa del Mondo, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e agli Europei e Mondiali Under 19 e 23. Suzuki sarà al fianco della FIC anche nel Festival dei Giovani di Ravenna (3-5 luglio), in tutte le edizioni dei campionati italiani e negli eventi nazionali.

