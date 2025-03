Inter, Marotta “Avanti con Inzaghi, il nostro ciclo non è finito”

MILANO (ITALPRESS) – Di Triplete “non parlo ma il dirigente, lo sportivo in generale, il tifoso deve essere sempre ambizioso”. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, non nasconde che a questo punto della stagione, con la squadra ancora in corsa su tutti i fronti, non si possono scegliere gli obiettivi ma bisogna puntare a vincere tutto. “L’ambizione non è sinonimo di arroganza o presunzione, è un atto valoriale che ha un’importanza notevole, ti fa dare di più anche delle tue possibilità – sottolinea ai microfoni di Sky Sport – Siamo l’Inter, siamo tutti professionisti preparati e allenati a dover competere, la pressione è più forte ma dobbiamo farlo fino alla fine. Se poi ci saranno altri più bravi di noi ci inchineremo e faremo i complimenti”.

Marotta sa che “è un momento felice ma che viviamo con un grande e sano realismo. Abbiamo di fronte questi due mesi che mancano alla fine della stagione – anche se poi c’è il Mondiale per Club che rappresenta una prosecuzione atipica – con delle competizioni in cui siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo essere fino in fondo, lo dice la nostra storia. Abbiamo avuto i nostri meriti, in primis l’allenatore che si è comportato ancora una volta in maniera eccellente, e c’è un clima positivo per poterci aspettare di arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni”.

A proposito di Inzaghi e del suo possibile rinnovo, “lo abbiamo sempre fatto a bocce ferme. Ci sono i presupposti per immaginare che possa proseguire con noi, non è a scadenza ma è giusto prolungare nel momento giusto. Quello che conta di più è la sintonia che si è creata fra la società e lui, è il presupposto migliore per andare lontano – assicura Marotta – Con Inzaghi siamo cresciuti tutti, stiamo attraversando un ciclo che non è ancora alla sua conclusione, c’è una nuova proprietà, nuova linfa, nuova determinazione, nuovi obiettivi, lo stadio: ci sono tutti i presupposti per continuare insieme”.

La nuova filosofia indicata dalla proprietà sul mercato è quella di puntare sui giovani talenti. “Bisogna guardare il momento storico, l’Italia non è più l’Eldorado degli anni Novanta-Duemila, dobbiamo essere bravi a fare una squadra forte e competitiva tenendo conto della sostenibilità”, chiosa Marotta.

– Foto Ipa Agency –

