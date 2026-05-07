Internazionali d’Italia, Berrettini ko all’esordio contro Popyrin. Sorpresa Basiletti, battuta Tomljanovic

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si ferma al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista romano, numero 100 Atp, si arrende in due set ad Alexei Popyrin. 6-2 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’australiano, che al secondo turno se la vedrà con il ceco Jakub Mensik. Il vincente del match tra Popyrin e Mensik entrerà in rotta di collisione con uno tra Sinner e il vincente di Ofner-Michelsen. Sfuma il possibile derby azzurro con Sinner al terzo turno per Berrettini, che al termine del torneo uscirà dalla top 100.

“Le sensazioni sono di tristezza e delusione, per una partita a cui tenevo. Sapevo che sarebbe potuta essere una partita difficile, perché la prima di un torneo non è mai semplice. Roma nasconde sempre delle insidie, che oggi non sono riuscito a gestire. Ero partito bene, ma sono stato troppo poco continuo e gli alti e bassi nel tennis non pagano”. Così un amareggiato Matteo Berrettini, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con Alexei Popyrin al primo turno. “Questa è un’annata che è iniziata in un determinato modo e bisogna solo accettare quando arrivano certi tipi di match. Pensare ai prossimi tornei è difficile, non perché non li voglia giocare, ora è anche giusto stare nel dispiacere e nella tristezza perché se non ci fossero vorrebbe dire che non mi importa niente. Mi ricaricherò un paio di giorni, farò un po’ di chiarezza con me stesso e poi ripartirò”, aggiunge Berrettini, che al termine del torneo uscirà dalla top 100 Atp.

BASILETTI AL SECONDO TURNO, TOMLJANOVIC OUT

Continua a sorprendere al Foro Italico Noemi Basiletti. La numero 427 del mondo, in tabellone principale dopo aver superato prequalificazioni e qualificazioni, batte 7-5 6-4 Ajla Tomljanovic (n.88 Wta) e accede al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La classe 2006 batte la terza top 100 di fila, dopo i successi su Snigur e Arango nelle qualificazioni, e si guadagna il secondo turno contro la testa di serie numero 7 Elina Svitolina.

SINNER SI ALLENERÀ AL FORO ITALICO ALLE 17

Jannik Sinner farà il suo primo allenamento al Foro Italico in vista dell’esordio di sabato agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo si allenerà sul Campo 14 alle ore 17.00 per una sessione di un’ora e mezza fino alle 18.30.

– Foto IPA Agency –

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