Internazionali d’Italia, Musetti eliminato da Ruud negli ottavi

ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Sul Centrale il 24enne tennista carrarino, n.10 Atp e ottavo nel seeding, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud, 25esimo al mondo e testa di serie numero 23, con il punteggio di 6-3 6-1, maturato in un’ora e 18 minuti di gioco.

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