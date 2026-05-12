Renault svela la 4 JP4X4 Concept tra beach buggy e off-road elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Renault amplia la famiglia di concept basate su Renault 4 E-Tech Electric con la nuova Renault 4 JP4x4 Concept, showcar che reinterpreta in chiave moderna lo spirito libero della storica 4L e delle versioni Plein Air e JP4 degli anni Sessanta e Settanta. Presentata come quarta concept derivata dal modello elettrico dopo FL4WER POWER, Savane 4×4 e Vision 4Rescue, la vettura combina stile avventuroso, design open-air e trazione integrale elettrica. La carrozzeria sfoggia una tinta Verde Smeraldo perlata ispirata ai colori storici della Renault 4 originale, in forte contrasto con gli interni arancioni dal gusto pop. Il design si caratterizza per le due porte minimaliste, il tetto traforato, il portellone posteriore abbattibile in stile pick-up e numerosi richiami al mondo outdoor, come la tavola da surf sul tetto e gli skateboard nel bagagliaio. Gli interni reinterpretano l’estetica Renault degli anni Settanta con sedili avvolgenti “a petalo”, materiali tecnici e una nuova consolle centrale flottante. Sul piano tecnico, la JP4x4 Concept riprende la piattaforma della Renault 4 Savane 4×4 Concept e introduce la trazione integrale permanente grazie a un secondo motore elettrico montato sul retrotreno. L’assetto rialzato di 15 millimetri, le carreggiate allargate e i pneumatici specifici Goodyear UltraGrip Performance+ rafforzano la vocazione off-road del modello, pensato per affrontare sabbia, sterrati e terreni accidentati. La concept sarà esposta sullo stand Renault al torneo Roland-Garros insieme alla nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, proposta anche nella versione Plein Sud con tetto apribile elettrico in tessuto. Accanto a lei anche Renault 5 Roland-Garros E-Tech Electric e Twingo E-Tech Electric, a completare la nuova gamma elettrica del marchio francese.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

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