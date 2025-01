Intesa Sp investe in Bitcoin, Messina: non deve stupire, è un test

Milano, 14 gen. (askanews) – Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana a investire direttamente in Bitcoin. Lo ha confermato il Ceo della banca, Carlo Messina, interpellato a margine della presentazione di un accordo con Confindustria. “Ormai siamo il leader europeo in termini di market cap, quindi non dovrebbe stupire se facciamo quello che fanno tutte le altre banche nel mondo – ha spiegato -, peraltro sono importi limitatissimi perchè abbiamo 100 miliardi di euro in portafoglio titoli, è un esperimento, un test”. Indiscrezioni parlano di un investimento dal valore di circa 1 milione.

“Questo credo sia una dimostrazione del fatto che ci può essere

un’attenzione verso i canali digitali molto limitata in termini

di investimento – ha proseguito Messina -, ma soprattutto

dimostra che siamo pronti nel caso in cui alcuni clienti

particolarmente sofisticati chiedessero di effettuare queste

forme di investimento”. “Però – ha concluso – permettetemi di

ribadire che io stesso personalmente, lo ritengo una forma di

investimento che deve essere riservata a operatori istituzionali

e a clienti veramente con grandissima professionalità e

grandissime skill, io stesso non investo in Bitcoin”.

Rar